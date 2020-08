„Ganz normal eben“

Der 58-Jährige aus Coesfeld kam früh zur Politik. Er wuchs in Münster auf, schloss sich den Jusos an, später der SPD. „Ich erinnere mich noch an Hans-Jochen Vogel, das war eine meiner ersten Hauptversammlungen“, berichtet Vogt über seine Begegnung mit dem prominenten SPD-Politiker, der 1988 beim SPD-Parteitag in Münster war. Das Engagement des beliebten Politikers für sozialdemokratische Werte und Gerechtigkeit, das beeindruckte Vogt stark. Vogt, der in Bocholt als Bauingenieur für die Kanalisation bei einem städtischen Entsorgungsbetrieb tätig ist, ist seit vielen Jahren immer wieder im Coesfelder Stadtrat aktiv, aber auch im Kreistag, wo er aktuell als SPD-Abgeordneter vertreten ist.

Vogts Ziele für den Kreis Coesfeld: beitragsfreie Kindergärten und offene Ganztagsschulen, günstiger Wohnraum, verbesserte Bedingungen für den Fahrradverkehr, ein unkomplizierter öffentlicher Personennahverkehr mit niedrigeren Preisen für Bus- und Bahn-Fahrkarten. Er ist als Experte auch in den entsprechenden ÖPNV-Gremien für die SPD, um die Themen voranzubringen.

Er streicht mit dem Lappen über den Rahmen seines Mountainbikes, das er in einen Reparaturständer aufgehängt hat. „Den hab ich mir mal gegönnt“, schmunzelt er. Der Lappen verfärbt sich langsam, wird schwarz und ölig. „Ich bin dafür, dass S-Pedelecs auf Radwegen fahren dürfen“, sagt Vogt. Das ist bislang nicht erlaubt. Doch die Kreisverwaltung prüft nun, ob eine Teststrecke möglich wäre. Vogt hatte für die SPD den Antrag gestellt. „Wir haben gute Voraussetzungen, um da mal voranzugehen“, ist er überzeugt.

Das Haus liegt mitten in einem Wohngebiet in Coesfeld. Weiß verputzt. Es gibt einige Bäume. Blumen blühen. Wilder Wein. Etwas Gemüse. Die Kreisstadt ist für Vogt schon seit über 20 Jahren seine Heimat, er lebt hier mit seiner Partnerin. Er hat einen erwachsenen Sohn (29) und eine Tochter (24). Hinten im Garten hat er eine Ecke neu gemacht, wo man sitzen kann. Kies, dahiner eine Mauer, daneben eine Hecke. „Hier bin ich gerne und lese“, sagt er. Haus, Garten, eines seiner Hobbys ist Segeln – aber auch da: nichts wirkt protzig. Er zeigt auf das Buch, das auf dem Tisch liegt. „1794“. Ein Krimi, der in Stockholm im 18. Jahrhundert spielt. „Ich lese sowas gerne. Man lernt noch etwas aus der Zeit und erlebt Stockholm.“ Vogt erzählt, dass er gerne reise, „man trifft unterwegs so viele interessante Menschen“. Früher auch mal mit Rucksack, heute muss das kleine Segelboot mit und das Mountainbike.

„Natürlich. Normal“ – so steht es bei Vogt unter zahlreichen seiner Plakate. Sein Slogan. „Weil ich ja auch so bin“, erklärt er. „Ich bin ein normaler Mensch, gehe unter die Leute und habe keine Angst vor neuen Sachen.“ Und dann fällt dem Betrachter immer wieder der Spruch unter Vogts Gesicht auf den großen Plakaten ins Auge, die überall im Kreis Coesfeld hängen: „Ihr neuer Landrat.“ Vogt schmunzelt, während er die Speichen glänzend putzt. Für ihn ist es ein Muss, ein demokratisches Muss, dass eine Wahl stattfindet. Amtsinhaber Dr. Christian Schulze Pellengahr, der als zweiter Landratskandidat um die Stimmen der Wähler am 13. September wirbt, alleine das Feld zu überlassen, das verstößt gegen Vogts Grundverständnis. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur ein Kandidat auf dem Wahlzettel steht, den ich vielleicht gar nicht wählen will. Es muss eine Alternative geben und die bin ich“, sagt er. Aber davon ab, meint Vogt es auch ernst. „Selbstverständlich will ich Landrat werden. Sonst würde ich nicht antreten.“ Er hält inne, guckt über das Bike hinweg. „Wer Furchen im Gesicht und eine politische Vita hat, ist durchaus eine Alternative“, erklärt er.

Was er anders machen würde? Er dreht das Vorderrad und kneift die Augen zusammen. „Ich sehe den Landrat als politisch gestaltenden, handelnden Menschen, weniger als einen Verwaltungsleiter.“ Er sei jemand, der Steine aus dem Weg räumt. Ein Macher. „Sicherlich hätte ich einen anderen Politikstil.“ Und Verwaltung ist für ihn kein Fremdbereich. „Ich bin ein normaler Mitarbeiter in einer Verwaltung und weiß von daher, welche Erwartungen da herrschen.“

Er zieht die Bremse, begutachtet das Bike. „Das ist jetzt fertig.“ Putzen und ein paar Kleinigkeiten selber machen, das ist für ihn in Ordnung. „Aber die Schaltung zum Beispiel lasse ich in der Fahrradwerkstatt einstellen.“ Das sei etwas für Fachleute. „Mir ist es wichtig, das Handwerk zu unterstützen, weil ich nicht will, dass das ausstirbt. Deswegen gehe ich da hin.“

Was Vogt nicht toleriert, ist Rechtsextremismus. „Wer ausgrenzt und hetzt und die Freiheit des anderen einschränken will, findet in mir einen Gegner“, betont er. Da zeigt er klare Kante. Und findet, dass das ganz normal sein sollte.

Hermann-Josef Vogt:

0 Seit 12 Jahren Vorsitzender der SPD Coesfeld

0 Mitglied des Kreistags

0 Vier Jahre stellvertretender Vorsitzender der SPD im Kreis Coesfeld

0 2017 trat er als Landtagskandidat für die SPD an

0 Studierte Bau- und Wirtschaftsingenieurwesen

0 Seit 1991 Angestellter bei der Stadt Bocholt im Bereich Stadtentwässerung

0 Mitglied u.a. VCD (Verkehrsclub Deutschland),

ADFC (Allgemeiner deutscher Fahrradclub), Verdi, Nabu

0 Politische Schwerpunkte: Bildung: kostenfreie Betreuung in Kitas und Ganztagsschulen; Mobilität im ländlichen Raum bezahlbar und verlässlich machen; mehr bezahlbaren Wohnraum; Radverkehr

Landratskandidaten:

Im Kreis Coesfeld treten bei den Kommunalwahlen am 13. September zwei Landratskandidaten an: Dr. Christian Schulze Pellengahr (CDU) aus Darup und Hermann-Josef Vogt (SPD) aus Coesfeld. Wir haben beide zu Hause besucht, um mehr von ihrer persönlichen Seite kennen zu lernen und sie gebeten, eine Tätigkeit nach ihrer Wahl auszuführen. Vogt entschied sich fürs Fahrradputzen.