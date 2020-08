Städte und Gemeinden fordern Hilfe vom Bund

Kreis Coesfeld. Der Deutsche Städtetag hat angesichts der Corona-Krise zusätzliche Milliardenhilfen vom Bund für die Kommunen gefordert. Die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld schließen sich dieser Forderung an. Da die Gewerbesteuereinnahmen konjunkturabhängig seien, sei auch in den nächsten Jahren mit einem großen Einbruch zu rechnen, so Bürgermeistersprecher Richard Borgmann (Lüdinghausen) in einer Mitteilung. „Daher werden wir in diesem Bereich auch in den nächsten Jahren Unterstützung brauchen“, betont er. „Die Kommunen müssen langfristig planen können.“

Von Allgemeine Zeitung