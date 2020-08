Entlastung bei geringerem Verdienst

Statt zehn gibt es nun kreisweit 34 Einkommensstufen. Auch die Höhe des Einkommens, ab dem Kita-Beiträge erhoben werden, ist nun in allen Ortend es Kreises Coesfeld gleich: 26 000 Euro (vorher: 18 000 Euro). „Wir schaffen mit der neuen Staffelung eine größere Beitragsgerechtigkeit“, sagte Dezernent Detlef Schütt im Jugendhilfeausschuss. Insbesondere Eltern, die weniger verdienen, würden entlastet. Bei der Betreuung von unter Zweijährigen sollen künftig sogar in allen unteren und mittleren Einkommensstufen Eltern weniger zahlen müssen.

Wer mehr verdient, wird allerdings auch stärker als bislang zur Kasse gebeten. Politischer Hintergrund ist, dass die Kita-Beiträge nicht vom Wohnort im Kreis Coesfeld abhängen sollen. Ganz gelungen ist die Angleichung aber nach wie vor nicht; die linerare Staffelung ist zwar nun kreisweit gleich, aber die einzelnen Beiträge sind in Coesfeld, in Dülmen und in den restlichen Städten und Gemeinden des Kreises noch immer unterschiedlich.

Der Vorschlag der Kreisverwaltung fand bei vier Gegenstimmen im Jugendhilfeausschuss eine breite Mehrheit.

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Alois Schnittker (Lüdinghausen) von der CDU. Die neuen Sätze seien ein weiterer Schritt, um Kinderbetreuung günstiger zu machen. SPD und Grünen war der Schritt aber nicht groß genug, sie stimmten im Ausschuss gegen den Vorschlag. „Das ist uns zu wenig“, sagte Margarete Schäpers von der SPD (Havixbeck), die bekanntlich für eine weitaus kostengünstigere Kita-Betreuung streitet. So sollten Eltern erst ab einem Jahreseinkommen von 48 000 Euro zur Kasse gebeten werden und nicht schon ab 24 000 Euro, fordert die SPD.

„Das ist zwar ein Fortschritt, aber nicht genug“, erteilte auch Wolfgang Dropmann von den Grünen (Senden) dem Vorschlag eine Absage. „Bei 34 000 Euro könnte ich zustimmen, aber nicht bei 24 000 Euro.“

Die neuen Einkommens-Eingangsstufen gelten bereits für das jetzt begonnene Kindergartenjahr seit August. Das bedeutet, dass Eltern nicht mehr ab einem Einkommen von 18 000 Euro Beiträge zahlen müssen, sondern erst ab 24 000 Euro. Alle anderen Sätze sollen ab August 2021 greifen – sofern Kreisausschuss (2.9.) und Kreistag (9.9.) zustimmen. Gebucht werden können weiterhin eine Betreuung von 25, 35 oder 45 Stunden für Kinder im Alter von unter zwei oder über zwei Jahren.

Landesweit ist zudem seit diesem Kita-Jahr ein zweites Kindergartenjahr beitragsfrei.

Drei Kita-Beiträge im Vergleich:

0 Gebuchte Betreuung: 25 Stunden für ein über zweijähriges Kind, Jahres-Einkommen 28 000 bis 30 000 Euro: bislang monatlich 55,77 Euro; neu: 35,26 Euro (in Dülmen 41,17 Euro; in Coesfeld 35,57 Euro)

0 Gebuchte Stunden: 35, für ein über zweijähriges Kind; Einkommen zwischen 36 000 und 38 000 Euro: bislang 101,41; neu: 78,72 Euro (Dülmen: 81,08 Euro, Coesfeld: 92.90 Euro)

0 35 Stunden für ein über Zweijähriges, Einkommen zwischen 76000 und 78 000: bisher 252,31, neu: 275,02 (Dülmen: 277,55 Euro, Coesfeld: 356,08 Euro). vth