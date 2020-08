Auf ein Picknick mit Politikern

Diesmal nehmen rund 25 Schüler, Auszubildende, Studenten und junge Erwerbstätige aus dem Kreisgebiet Platz auf verteilte Picknickdecken am Sportplatz in Lüdinghausen – coronabedingt mit ausreichend Abstand zueinander. Darunter die Schülerinnen Pauline, Patricia und Katharina. Die 16-Jährigen vereint, dass sie auf die selbe Schule gehen – das St. Antonius Gymnasium in Lüdinghausen. Und sie dürfen erstmalig bei einer Kommunalwahl ihre Stimme abgeben. Das Bild von „Die da oben und wir hier unten“ sieht besonders Patricia nicht. Es gäbe viele Möglichkeiten der Partizipation, sagt sie und verweist als Beispiel auf diese Veranstaltungen. Fragen haben die drei viele. Besonders im Bereich der Digitalisierung in den Schulen bedarf es nach ihrer Ansicht einiges an Verbesserungen. Die Gelegenheit, das zur Sprache zu bringen, bekommen sie. Denn ein gutes Dutzend Politiker aus dem Parteienspektrum des Kreises Coesfelds, die sich für unterschiedliche kommunalpolitische Ämter zur Wahl stellen, sitzen auf den Decken in Augenhöhe mit ihnen. Auch sie haben Wünsche an die Jugend mitgebracht, die nicht weit auseinanderliegen – jene Themen, die die Gesellschaft derzeit beschäftigen: Mobilität, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Different sind die Perspektiven zwischen den Generationen. Während die Schülerschaft die technischen Infrastrukturen in den Lernwelten bemängelt, sehen amtierende Vertreter der Räte das große Ganze, in dem Schule ein Bestandteil ist.

Unweit von den Schülerinnen sitzt eine weitere Gruppe, die den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im ländlichen Raum ansprechen möchte. Einer von ihnen lebt auf dem Land. Eine Alternative zum Auto gibt es für ihn nicht. „Es kommt nur der Schulbus und am Wochenende der Nachtbus.“ Das war es für den jungen Mann aus Billerbeck. Die beiden 22-jährigen Michelle Zeiger und Carolin Rulle sowie die 23-jährige Leonie Wieling suchen ebenfalls flexiblere Auswahlmöglichkeiten. Nicht nur für die sogenannte letzte Meile zur Ausbildung-, Arbeits- oder Studienstätte, sondern auch, um den Freundeskreis oder Veranstaltungen zu besuchen. Auf dieser „Mobilitätspicknickdecke“ echauffiert sich Arne über das Nichttragen von Helmen bei fahrradfahrenden Erwachsenen und fordert eine Helmpflicht. Auf dem kleinen Quadrat Stoff spielt sich gerade das ab, was Demokratie auszeichnet: sachlicher Austausch von Argumenten und die Suche nach einem Kompromiss. Die Diskussion schwenkt zum ÖPNV-Angebot. Endlich kann der junge Billerbecker seine Sicht auf die Politik vorbringen. Das Projekt „Reallabor Mobiles Münsterland“ fällt als Stichwort, bei dem genau für diese Fragestellung Lösungen gesucht werden sollen. Ein Ergebnis aus dieser Debatte: Es braucht bedarfsorientierte individuelle Angebote vor Ort mit einer besseren Vernetzung zu den Nachbarkommunen. Wenn es mit der Digitalisierung als wichtigste technische Grundvoraussetzung für die Kommunikation flächendeckend gelingt. So finden sich auf den Picknickdecken immer wieder Schnittmengen zu anderen Themenkomplexen.

Sie habe mit Politikern viel über Politik geredet, bilanziert Patricia am Ende des Politikpicknicks und fügt hinzu: „Ich komme der Entscheidung für die Kreuzchen, die ich bei der Wahl setze, ein Stückchen näher."