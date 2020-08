Bus- und Bahn-Tickets: Politik will größeren Einfluss

In der Tarifgemeinschaft, in der neben den Kreisen unter anderem auch die Verkehrsunternehmen vertreten sind, werden die Preise für die Fahrkarten von Bus und Bahn verhandelt. Der Kreis Coesfeld ist einer von 21 Gesellschaftern. Ein Punkt, der die Politiker im Kreis Coesfeld zunehmend verärgert, ist, dass ihre Forderungen nach günstigen Fahrkarten für die Bürger naturgemäß auf Widerstand bei den Unternehmen führt. „Wir wollen einen guten und günstigen ÖPNV, das ist unser Ziel“, betonte Hermann-Josef Vogt (Coesfeld) für die SPD, der neben Harald Koch (CDU) aus Billerbeck auch in den zuständigen Gremien als politischer Vertreter des Kreises Coesfeld in den letzten Jahren mitwirkte. Es könne nicht sein, dass die Tarifdiskussion von Verkehrsunternehmen diktiert werde. Den Ton müsse vielmehr die Politik angeben. „Es ist nicht Sinn und Zweck, dass die den ÖPNV machen und die Bürger zahlen. Wir sind die Gestalter des ÖPNV“, verdeutlichte Vogt. Die Politik sollte mehr Einfluss haben und die Verkehrsunternehmen eine beratende Funktion, aber keine bestimmende, so stelle er sich die Rahmenbedingungen vor. „Die Gemengelage wollen wir so nicht“, pflichtete ihm Koch bei.

Der Kreisausschuss berät zu dem Thema noch am 2. September, der Kreistag entscheidet dann am 9. September.