2128 Teilnehmer hatten sich insgesamt bei den fünf Veranstaltungsorten in Coesfeld, Billerbeck, Dülmen, Rosendahl und Nordkirchen angemeldet. Weniger als sonst, denn es mussten Abstandsregeln eingehalten werden und auch waren Anmeldungen notwendig. „Das entspricht eigentlich nicht der Idee von Sport im Park“, sasgt Bergenthal. „Denn es soll ja jeder Interessierte spontan mitmachen können.“ Durch die Pandemie sei dies leider nicht möglich gewesen. „Die Anmelde-Prozedur musste sich zunächst noch einpendeln, dann funktionierte das aber“, so Bergenthal.

Von Zumba, Fitnessgymnastik und Powerpilates bis Lauftraining und Energy Dance gab es in den Orten ein breites Angebot, um einmal Open-Air-Fitness mit einem Verein unter Leitung eines Trainers kennen zu lernen. Sogar Langstreckenwandern stand auf dem Programm (Billerbeck). „Die Vereine haben sich einiges einfallen lassen“, so Bergenthal.

Die Zahlen sind natürlich kein Vergleich mit dem Vorjahr, als schon mal über 100 Teilnehmer gleichzeitig auf der Wiese in Coesfeld schwitzten. „Wir haben die Zahlen ja bewusst nach unten gedrückt“, erklärt Bergenthal. Denn so konnten die Abstände gut eingehalten werden.

Rückgängige Zahlen gab es vor allem in Dülmen – auch vor dem Hintergrund des neuen Standorts: „Die Angebote fanden auf dem Sportplatz statt und nicht zentral im Park“, so Bergenthal. Aus Sicherheitsgründen, denn der Park sei von allen Seiten offen – und damit die Gefahr größer, dass spontan Teilnehmer mitgemacht hätten. „Wir hoffen, dass nächstes Jahr genau das wieder möglich sein wird“, sagt Bergenthal. Die Vorbereitungszeit war diesmal ebenfalls kurz, denn unter den neuen Bedingungen musste der Kreissportbund zusammen mit den beteiligten Sportvereinen und Übungsleitern das Programm kurzfristig umorganisieren. Ruckzuck. „Trotz der Einschränkungen lief Sport im Park wirklich gut“, betont Bergenthal. Er hofft, dass nächstes Jahr wieder mehr Normalität herrscht.

Das erfolgreiche Format soll erweitert werden – voraussichtlich kommt auf jeden Fall Nottuln dazu. „Es mehren sich die Stimmen von Bürgern, dass in Nottuln so etwas stattfinden soll, und die Vereine wissen bereits Bescheid“, so Bergenthal. Im südlichen Kreis könnte auch noch ein weiterer Ort dazu kommen, im Gespräch ist Lüdinghausen.