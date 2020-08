Sauerstoff für die Fische

Kreis Coesfeld. Was nach erfrischenden Wasserspielen aussieht, hat einen ernsten Hintergrund: Über eine Pumpe werden in diesen Tagen etwa 1000 Liter pro Minute aus der Gräfte der Burg Vischering in Lüdinghausen entnommen und über vier Düsen auf die Wasseroberfläche berieselt. Denn die Sauerstoffmessungen der Unteren Wasserbehörde in der Stever und insbesondere an den Gräften am Museum des Kreises Coesfeld hatten Anlass zur Sorge um die Fischbestände gegeben. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde an der Innengräfte der Burg eine Belüftungsanlage installiert; diese sorgt nun für eine ausreichende Sauerstoffversorgung. Um dauerhaft besser für solche Situationen gewappnet zu sein, werden demnächst spezielle Oberflächenlüfter die Aufgabe der provisorischen Belüftung übernehmen. Eine weitere Erfrischung für die Stever und somit auch indirekt für die Gräften in Lüdinghausen kommt aus Senden. Denn dort führt die Gelsenwasser AG nun Wasser aus dem Dortmund-Ems-Kanal der Stever zu, um auch die Stevertalsperren mit Wasser zu versorgen.

Von Allgemeine Zeitung