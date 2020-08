Der Duft des Brots

Bei der Brotprüfung handelt es sich um eine freiwillige Prüfung, zu der die Kreishandwerkerschaft die Bäcker im Kreis Coesfeld regelmäßig aufruft. „Wir haben alle unsere 21 Innungsbetriebe angeschrieben“, berichtet Innungsobermeister Martin Bäumer. Für die Bäcker ist die Prüfung ein willkommener Qualitätscheck ihrer Produkte. „Ein Service, um ein Statement zu kriegen“, sagt Bäumer.

„Fehler können sich schnell einschleichen“, erklärt Schmalz. „Und natürlich kann man mit der Zeit betriebsblind werden.“ Ziel sei es, den Bäckereien zu helfen, die Qualität bei ihrem Brot, Brötchen und Stollen zu verbessern, um den Kunden bestmögliche Ergebnisse zu bieten.

„Es gibt keine Regeln, wie die Form eines Brotes sein muss. Jedes Brot ist anders“, sagt Schmalz. „Auch ein Bauernbrot ist nicht ein Bauernbrot. Jeder Bäcker hat sein eigenes Rezept.“ Aber wenn ein Brot Sonnenblumenkernbrot heiße, sollte der Kunde auch Sonnenblumenkerne schmecken können. Er schneidet ein Landbrot auf. „Die Poren in der Krume sollten gleichmäßig verteilt sein“, sagt er. Und es sollten keine großen Löcher zu finden sei. „Bei diesem Brot jedenfalls nicht.“ Durchaus gebe es auch Brotsorten, bei denen der Charakter große Löcher sind. Er liest auf dem Zettel die Beschreibung des Landbrots und riecht daran. Am besten, es duftet schmackhaft, nach dem Charakter der Sorte, sagt Schmalz, der schon seit 1987 als Brotprüfer tätig ist. Und die Kruste? „Kommt drauf an“, sagt er. Darauf, was drin ist. Eine schöne dicke Kruste eigne sich nicht für alle Brote.

Er hebt ein Brot an, begutachtet es von unten, schneidet es durch und drückt in den Laib. „Das hier ist nicht richtig ausgebacken“, tadelt er. „Es federt nicht zurück, in der Mitte bleibt der Daumendruck bestehen.“ Ein Ausreißer, das könne immer mal passieren, selbst dem besten Bäcker. „Nicht jedes Brot gelingt.“ Und jetzt bei der Hitze sei es nicht einfach mit dem Mehl. „Man muss es inzwischen runterkühlen.“

Viel sei Geschmackssache, sagt Schmalz. Aber nicht alles. Ein Weizenbrot müsse generell milder schmecken als ein Roggenbrot, bei dem Sauerteig verwendet wird.

Für die Bäcker – und die Kunden – ist die Brotprüfung nicht nur ein Qualitätscheck. Die Brote bekommen auch eine offizielle Bewertung. „Wer eine Gold-Auszeichnung erhält, kann sich damit gut präsentieren“, sagt Schmalz. „Und für die Kunden ist das ein besonderer Qualitätsnachweis.“