Flexibel nutzbare Arbeitsplätze

Aktuell bestehen Coworking-Arbeitsplätze an drei Stellen im Kreis Coesfeld: am Digital-Campus in Nordkirchen, am INCA Technologiezentrum Ascheberg und flamschen²coworking in Coesfeld. Ab 1. Februar kommt noch das Weslink Business Center in Coesfeld mit „Cocowo“ in der alten Grundschule in Goxel dazu, wo Maria und Christofer Weßeling bereits mit entsprechenden Planungen begonnen haben. „Besonders Pendlern bieten die Coworking-Spaces die Möglichkeit, sich flexibel an ein oder mehreren Tagen die Woche den Weg ins Büro zu sparen, trotzdem alle Vorteile eines Büros zu haben und darüber hinaus durch die anderen Nutzer neue Kontakte und Netzwerke zu knüpfen“, erklärt Manuel Lachmann von der Gemeinde Nordkirchen und Mitgründer des DigitalCampus. Um Pendler und Arbeitgeber von den Vorteilen der Coworking-Arbeitsplätze zu überzeugen, bieten alle drei bestehenden Coworking-Spaces Schnupperpakete zum Kennenlernen. „Interessierte haben die Möglichkeit, das Angebot unverbindlich kennenzulernen“, sagt Simon Röckinghausen (flamschen²coworking), der sich mit dem Thema auch in seiner Bachelor-Arbeit beschäftigte. In Coesfeld-Flamschen ist es ein Hof, auf dem der alternative Arbeitsraum geschaffen wurde. „Wir haben einen Glasfaseranschluss und somit schnelles Internet.“ Sogar einen 3-D-Drucker soll es ab September geben.