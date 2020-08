Billerbeck. Zum Sommerkonzert an der Billerbecker Kolvenburg erwartet das Publikum am Sonntag (16. August) um 16 Uhr ein besonderes Musikerlebnis: Die fünf Mitglieder des „Horst Hansen Trios“ haben in den zehn Jahren ihres Zusammenspiels einen ganz eigenen Bandsound kreiert, indem sie voller Leidenschaft Klassik, Jazz, Hip-Hop, Rock und Pop miteinander verschmelzen.

Von Allgemeine Zeitung