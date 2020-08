„Die letzten der insgesamt 14 Infotafeln für große und kleine Leute wurden aufgebaut und geben jetzt einen spannenden Einblick in die Geschichte der Stever und ihre Bedeutung als Lebensraum“, erklärt Sandra Dirks vom Naturschutzzentrum. Zum Radweg gehört auch eine Kinderentdeckerkarte, die ab sofort kostenlos in den Tourismusbüros der Stevergemeinden erhältlich ist. „Diese Kinderradkarte führt von Station zu Station und lädt mit Rätselfragen zu einer spannenden Steverrallye ein“, erklärt Dirks.

An jeder Station findet sich außerdem eine Stevermünze, die mit einer Bleistiftschraffur auf die Karte übertragen werden kann, eine schöne Erinnerung für alle angehenden Steverexperten. Was den Radweg aber einzigartig macht, sind die neun individuell entwickelten Mitmachstationen, an denen Familien gemeinsam die Geheimnisse der Stever auf ihrem Weg von der Quelle in den Baumbergen bis zur Mündung in die Lippe erforschen können.

Die interaktiven Mitmachelemente reichen von einer Buddelkiste, in der nach Fossilien geforscht werden kann, über eine Rieselscheibe, die zeigt, was passieren kann, wenn die kleine Stever einmal über die Ufer tritt, bis zum Strömungstisch, auf dem mit Wasser, Sand und Naturmaterialien Strömungen erzeugt und verändert werden können. „Auch welchen Tieren ein intakter Uferrand ein Zuhause bietet und welchen Weg ein Wassertropfen im Wasserkreislauf nehmen kann, kann man an den Stationen herausfinden“, beschreibt Sandra Dirks das Naturerlebnis. „Ein echtes Highlight ist auch das Modell einer Wassermühle, das mit Muskelkraft in Gang gesetzt werden kann und das so das Lösungswort auf eine der Steverrätselfragen verrät“, freut sich die Diplom-Pädagogin und Biologin.

Dabei kann die Steverlandroute nicht nur als Streckentour gefahren werden. Auf den vier familienfreundlichen Tagesetappen mit spannenden Rückwegrunden durch das Steverland, die im ab September erhältlichen Radreiseführer zur Tour ausführlich beschrieben werden, findet sich immer noch ein kleines „Extra“ in der Nähe: Der Blick vom Longinusturm, eine Wanderung durch das Venner Moor, der Besuch einer Wasserburg oder eine Floßfahrt. Ob Moor oder Heide, Buchen- oder Auenwald, ob Wasserspielplatz, Römermuseum, Kletterpark oder ein Bad im Naturschwimmbad, vom Radweg aus lässt sich die Vielfältigkeit des Münsterlandes ganz neu entdecken.

„Wer die letzten Ferientage noch für einen Kurzurlaub auf der Steverlandroute nutzen möchte, kann sich vorab schon einmal über den Routenverlauf informieren“, sagt Sandra Dirks. | www.steverlandroute.de