Rückenwind für grünen Wasserstoff

Kreis Coesfeld. Die Sonne brennt mit über 30 Grad auf die glänzenden Flächen der Photovoltaikmodule auf dem Bürogebäude neben der Biogasanlage herunter. „An solchen Tagen wird in ganz Deutschland mehr Strom produziert, als alle verbrauchen könnten“, sagt Christoph Dammermann, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium des Landes NRW. Die Folge: Der Strom wird teilweise zu Negativpreisen ins Ausland verkauft. Die Lösung des Problems könnte sich bald auf dem Gelände der Deponie des Kreises Coesfeld in Höven manifestieren. Dort hat Dammermann am Freitagnachmittag den Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 30 000 Euro für die Machbarkeitsstudie zu einer Power-to-Gas-Anlage an Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr überreicht.

Von Florian Schütte