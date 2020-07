Einspruch gegen AfD-Reserveliste

Kreis Coesfeld. Die AfD hat es geschafft und ihre Kandidaten für die Kreistagswahl aufgestellt. Die Listen lagen der Kreisverwaltung fristgerecht vor, wie Wolfgang Heuermann vom Kreis Coesfeld auf Nachfrage erklärt. Allerdings hat der AfD-Bezirksverband gegen die mit zwei Personen bestückte Reserveliste Einspruch erhoben. Zu einer Wiederholungswahl – oder einer Reaktion – ist es nicht fristgerecht gekommen. Am Montag um 18 Uhr war „Einsendeschluss“. „Im Briefkasten war nichts“, so Heuermann. Über den Einspruch sei der Kreisverband informiert worden; dessen „Not-Vorsitzender“ ist Martin Schiller aus Münster, der zugleich stellvertretender AfD-Landessprecher ist. Eine genauere Prüfung steht laut Kreis aber noch an. Bei weitem hat die AfD aber auch nicht alle 27 Wahlbezirke besetzen können. Selbst wenn der Kreis Coesfeld an den Unterlagen nichts auszusetzen hat, wäre es für die AfD schwierig, in den Kreistag reinzukommen. Denn damit die Reserverliste zieht, müssen die Direktwahlbezirke zumindest zu einem größeren Teil besetzt sein. Der Wähler hat für die Kreistagswahl am 13. September nur eine Stimme. Mit ihr wählt er den Kandidaten des Wahlbezirks und gleichzeitig die Partei, für die der Bewerber aufgestellt ist. Deswegen ist es rein rechnerisch umso schwieriger in den Kreistag zu kommen, je weniger Wahlbezirke mit Kandidaten besetzt sind. Es sei denn, sie werden direkt gewonnen.

Von Viola ter Horst