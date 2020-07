Die Corona-Zahlen im Kreis Coesfeld sehen seit einigen Wochen gut aus. Wie schätzen Sie die Lage ein?

Schulze Pellengahr: Vorbei ist die Pandemie noch nicht. Es wird immer mal wieder ein Infektionsgeschehen geben, deswegen müssen wir alle wachsam sein und die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Es ist verständlich und menschlich, wenn Leute feiern wollen, aber sie sind gut beraten, sich an die Regeln zu halten. Sicherheit hat man erst, wenn der Impfstoff da ist und ein Großteil der Bevölkerung auch geimpft ist. Wobei es fraglich ist, ob das Virus nicht dann schon mutiert ist.

Was tut der Kreis Coesfeld, um die örtliche Wirtschaft zu beleben?

Schulze Pellengahr: Mit unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft wfc führen wir zu einzelnen Themen Beratungen für die Betriebe durch. Da geht es um konkrete Hilfen, aber auch um Ideen, wie die Krise überstanden werden kann. Im Verbund mit den Städten und Gemeinden haben wir eine ganze Reihe von Investitionen vor und sind somit weiterhin verlässliche Partner für örtliche Betriebe, denen wir die Aufträge erteilen. Nicht umsonst haben wir uns trotz Corona dazu entschlossen, für elf Millionen Euro die Kreisleitstelle neu zu bauen, eine wichtige Investition, die zugleich die örtliche Wirtschaft stützt. In Sachen Digitalisierung haben wir aus der Krise gelernt, dass wir an der einen oder anderen Stellschraube noch drehen müssen.

Wo denn?

Schulze Pellengahr: Was die Schulen angeht zum Beispiel. Es ist uns klar geworden, dass da einiges nachgebessert werden muss, damit Unterricht zu Hause besser funktioniert. Sowohl bei der technischen Ausstattung als auch bei den Kenntnissen, die Lehrer und Schüler haben.

Im Kreis Coesfeld nahm die Coronakrise mit dem Ausbruch bei Westfleisch ihren Höhepunkt. Wie haben Sie diese Zeit persönlich gemeistert?

Schulze Pellengahr: Es war in der Tat eine turbulente Phase. Keiner wusste, wie sich das Virus entwickelte. Das Ordnungsamt und Gesundheitsamt waren massiv gefordert. Es galt immer, besonnene Entscheidungen zu treffen. Es war für mich in meinem Arbeitsumfeld aber auch eine tolle Erfahrung - zu erleben, dass alle an einen Strang ziehen und zusammen bis in die Nacht an einer Lösung arbeiten. Zu erleben, wie viel Expertenwissen wir in der Verwaltung haben und mobilisieren können. Darauf bin ich ein wenig stolz. Für mich persönlich war es schon so, dass ich aus meiner Familie, aber auch aus meinem Gottvertrauen viel Kraft geschöpft habe. Das hat mir viel geholfen.

Haben Sie in dieser Zeit öfter gebetet?

Schulze Pellengahr: Ja, das schon, das gehört für mich auch sonst durchaus dazu. Es ist für mich eine Quelle, die mir Zuversicht und Kraft sowie einen klaren Kopf gibt. Es war ja auch Mai – der klassische Marienmonat, in dem traditionell viel gebetet wird.

Wie lange haben Sie in der Zeit gearbeitet?

Schulze Pellengahr: Das ging oft bis spät abends oder in die Nacht hinein. Es mussten viele Telefonate geführt werden, es gab unzählige Medienanfragen. Die Frage aller Fragen vom Land lautete: Kriegt ihr das Infektionsgeschehen in den Griff? Es war eine fordernde Zeit, als Verwaltung sind wir durchaus auch an unsere Grenzen gestoßen. Trotz allem hatte ich keine schlaflosen Nächte.

Wohin geht es im Urlaub?

Schulze Pellengahr: Wir waren eine Woche in der Nähe von Darmstadt, wo wir meine Schwester und ihre Familie besucht haben. Einige Tage haben wir dann noch in Potsdam verbracht. Ich habe dort eine Zeit lang studiert und wollte die Stadt meiner Familie zeigen. Wir haben uns eine Ferienwohnung genommen. Es gibt dort eine Reihe von Schlössern und Parks. Wir haben zuvor darüber beraten, wohin die Ausflüge führen sollen. Burgen und Schlösser sind bei meinen beiden jüngsten Töchtern ziemlich angesagt - Prinzessinnenthemen eben. Also fiel die Entscheidung auf Potsdam.

Welche Schwerpunkte sehen Sie für den Kreis Coesfeld?

Schulze Pellengahr: Ein Baustein ist die Digitalisierungsstrategie mit der Glasfaser-Infrastruktur, um uns in Richtung Smart City bewegen zu können. Ein weiteres Thema ist Mobilität. Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass besonders Berufspendler das Auto weniger benutzen müssen. Dafür wollen wir zum einen die Tarifstruktur bei den Fahrkarten von Bus und Bahn verbessern, zum andern die Infrastruktur. Ein gutes Beispiel ist der neue Expressbus zwischen Olfen, Lüdinghausen, Senden und Münster, der nach den Sommerferien eng vertaktet fahren wird. Oft liegt der Arbeitsplatz vom Bahnhof einige Kilometer entfernt - mit welchen Angeboten ließe sich die Lücke schließen? - Ideen dafür fließen ebenfalls unter anderem in dieses Projekt ein. Der Rettungsdienst ist ein weiteres großes Thema in den nächsten Jahren im Kreis Coesfeld. In fast allen Orten stehen Sanierungen oder Neubauten der Rettungswachen an oder sind bereits abgeschlossen. Diese sind notwendig, weil sich die Anforderungen verändert haben.