Funkstille

Eine Art Vollabsturz, erklärt Wolfgang Heuermann vom Kreis Coesfeld unserer Zeitung. Die Datenbank und eine weitere, auf der die Daten noch einmal zur Sicherheit gespeichert sind, seien betroffen. Glücklicherweise sind die Daten aber dreifach gesichert, „zu einem Datenverlust ist es nicht gekommen“. Durch die extreme Menge an Daten dauere es aber.

Zu viel kaputt.

Und da das elektronische Postamt auch dran hängt, kann die Verwaltung weder E-Mails empfangen noch verschicken. „Die Fachleute arbeiten mit Hochdruck dran, wir hoffen, dass Donnerstag wieder alles soweit läuft.“ Es seien auch nicht alle Abteilungen betroffen und die, die es sind, bei bestimmten Themen. Im Baubereich sei es für die Mitarbeiter nicht möglich, digitale Grundstücksdaten nachzuschlagen. Die Bearbeitung von Anträgen verzögert sich im Jugendamt. Die Online-Terminvergabe der KfZ-Zulassungsstellen in Dülmen, Coesfeld und Lüdinghausen funktioniert laut Heuermann.

Durch eine andere technische Schwierigkeit musste die Kfz-Zulassungsstelle in Lüdinghausen am Montag geschlossen bleiben; diese ist aber inzwischen wieder geöffnet. Internetseite und soziale Medien sind nicht betroffen. Allerdings sammeln sich einige Pressemitteilungen an, die der Kreis gerne veröffentlicht haben möchte. Die Wahlvorschläge mit den Kandidatennamen für die Kommunalwahlen, die die Parteien einreichen müssen, sind nach wie vor auf Papier festgehalten – hunderte Seiten Papier, in diesem Fall: glücklicherweise.

Ansonsten, falls Sie die Kreisverwaltungsleute erreichen müssen: Telefon. Geht immer (meistens). Oder gleich einen echten Brief schreiben (mit Briefmarke). Der ist sogar noch schneller unterwegs als die automatische E-Mail-Benachrichtigung, die Ihnen erklärt, dass Ihre E-Mail leider nicht angekommen ist.