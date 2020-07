Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr begrüßte die elektronische Runde aus Land- und Forstwirtschaft, der Jagd sowie den Naturschutzverbänden und den Kommunen.

Christoph Steinhoff, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, berichtete über die Nistkastenaktion, bei der 1700 Vogelhäuschen kostenlos bzw. gegen eine geringe Schutzgebühr an interessierte Bürger abgegeben wurden. Sein Dank ging an Freiherrn Hermann-Josef von Hövel, der große Anteile des benötigten Holzes aus seinen Wäldern kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. Die Runde regte an, die Nistkastenaktion im nächsten Jahr zu wiederholen - möglichst auch mit Kästen für weitere Vogelarten. Die Ausgabe der ebenfalls gefertigten 300 Fledermauskästen sei noch für 2020 vorgesehen.

Thomas Hagedorn von der Unteren Naturschutzbehörde gab einen kurzen Einblick in die ökologische Funktion von Insektenhotels. „Diese sind sicher nützlich, jedoch erfüllen die Insektenhotels erst vollständig ihre Funktion, wenn das passende Angebot an entsprechenden Futterpflanzen zur Verfügung steht“, so Hagedorn. Alle Bürger mit Garten, aber auch Balkon, könnten dabei zu einer Verbesserung der Lebensgrundlagen für Insekten beitragen. Ein bisschen weniger Ordnung und Pflege seien dabei oft schon viel wert.

„1760 Kilometer Wegränder gibt es allein in den fünf Baumbergekommunen“, so begann Thomas Zimmermann, Leiter des Naturschutzzentrums Kreis Coesfeld, seinen Vortrag über das Leader-Projekt „Schaffung naturnaher Wegränder in der Region Baumberge“. Daran nehmen die Kommunen Coesfeld, Billerbeck, Havixbeck, Nottuln und Rosendahl unter fachlicher Anleitung durch das Naturschutzzentrum teil. In einem ersten Schritt sollen alle Wegränder aufgenommen und je nach ihrer floristischen Ausstattung in „Wegrandklassen“ eingeteilt werden. Auf dieser Basis können dann bestehende, floristisch hochwertige Bereiche identifiziert und geschützt werden. Artenarme Teilbereiche sollen ökologisch aufgewertet werden - etwa durch veränderte Pflegekonzepte oder gezieltes Einbringen von Saatgut, das in der Region gewonnen wird. Zimmermann stellte den Teilnehmenden auch die Aufgaben der „Einsatzgruppe Naturschutz“ vor. Durch Kooperation von Naturschutzarbeit und sozialer Arbeit sind in diesem Projekt neue Instrumente des praktischen Natur- und Umweltschutzes entstanden.

Raphael van der Poel vom Landwirtschaftlichen Kreisverband Coesfeld und Christoph Steinhoff berichteten aus den naturschutzfachlichen Themen der Winterversammlungen der landwirtschaftlichen Ortsverbände. Auf den Abendveranstaltungen der 26 Ortsverbände wurde Werbung zur Anlage von Feldvogelinseln zum Schutz von Brutvögeln der offenen Feldflur betrieben. Im Ergebnis wurden im Kreisgebiet acht Feldvogelinseln angelegt.

Der nächste Runde Tisch Biodiversität soll Ende September 2020 stattfinden.