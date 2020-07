Beratung für Schwangere

Kreis Coesfeld. Die Schwangeren- und Schwangerschaftskonflikt-Beratungsstelle des Kreisgesundheitsamtes hat ihre Tätigkeit wieder voll aufgenommen. „Schwangere Frauen können sich jederzeit gern mit ihren Fragen an die Beratungsstelle in Coesfeld wenden“, betont Diplom-Sozialarbeiterin Birgit Deese vom zweiköpfigen Beratungsteam. Persönliche Termine finden wieder regulär im Gesundheitsamt statt. Aufgrund der großen Nachfrage wird darum gebeten, vorab telefonisch einen Termin unter der Rufnummer 02541 / 18-5318 oder -5317 zu vereinbaren. Auf Wunsch werden auch Hausbesuche angeboten. „Wir beraten und unterstützen rundum Fragen zu Schwangerschaft und Geburt. Ebenso kann eine finanzielle Unterstützung der Familien möglich sein“, erläutert Sozialarbeiter Stefan Kraus. Der Kreis Coesfeld hat zudem einen Fonds bereitgestellt, aus dem Langzeitverhütungsmittel finanziert werden können; entsprechende Anträge können in der Beratungsstelle gestellt werden. Nicht immer ist eine Schwangerschaft mit Freude verbunden. Auch in diesen Fällen können Frauen und Familien auf die Unterstützung der Beratungsstelle zählen. Das Team im Kreisgesundheitsamt kann auch den notwendigen Beratungsschein nach Paragraph 218 / 219 ausstellen. „Die Beratung ist kostenlos und, falls gewünscht, auch anonym möglich. Wir unterliegen der Schweigepflicht“, unterstreicht Birgit Deese.

Von Allgemeine Zeitung