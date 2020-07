Zur Premiere in Lüdinghausen ist das Team von Haus Kummerveldt anwesend, sodass es für Blicke hinter die Kulissen und Fragen zur Verfügung steht. „Haus Kummerveldt oder wie die Adlige Luise Hysterie heilte, indem sie so lange schrie, bis ihr Korsett von der Taille in des Vaterlands Fresse platzte“ ist die erste fiktionale Historienwebserie Deutschlands. Es geht um Luise von Kummerveldt, die weltberühmt werden möchte, am liebsten als Schriftstellerin. Doch im Deutschen Kaiserreich hat sie kaum eine Chance als Frau. Die Webserie wurde in weiten Teilen im Kreis Coesfeld gedreht; so bei Haus Runde in Billerbeck, der Burg Vischering in Lüdinghausen und der Burg Hülshoff in Havixbeck.

Die Pilotstaffel geht vor Veröffentlichung im Web auf Filmtour durch das Münsterland; nach der Premiere am 31. Juli in Lüdinghausen sind weitere Vorführungen vorgesehen. Gezeigt werden auf Burg Vischering alle acht Folgen à zehn Minuten.

Die Grundzutaten der Serie: Melancholie, Morbidität und schwarzer Humor. | www.muensterland.com/hauskummerveldt