Kreis Coesfeld. Die Fallzahlen in Sachen Coronavirus bleiben im Kreis Coesfeld am Freitag unverändert: Insgesamt 882 Ansteckungen, 21 an Covid-19 Verstorbene, 854 inzwischen Genesene und sieben aktuell Erkrankte verzeichnet das Kreisgesundheitsamt. Es gibt derzeit keine Personen, die im Kreis Coesfeld aufgrund einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden.

Von Allgemeine Zeitung