5G nun im ganzen Kreis möglich

„Wir bauen parallel dazu auch neu aus“, sagt George-Stephen McKinney, Pressesprecher der Telekom AG.

Das neue Mobilfunknetz ist noch schneller als die Vorgängergeneration 4G (LTE). Nutzen kann man 5Gs aber nur mit einem der neueren Smartphone, die vor etwa einem Jahr auf den Markt gekommen sind. Umsteigen muss aber niemand: „Die bisherigen Mobilfunkstandards wie GSM und UMTS werden weiterhin bedient“, so McKinney.

Auch bundesweit rüstet die Telekom auf. „Das ist die größte 5G-Initiative Deutschlands“, teilt Telekom-Chef Dirk Wössner mit. „Trotz der Corona-Krise haben wir 5G ohne Umwege ausgebaut.“ Deutschlandweit seien über 12 000 Antennen für 5G fit gemacht worden. Bis Ende des Jahres sollen es 40 000 sein. „Das ist eine Riesenleistung.“ Das 5G-Netz stehe mit seinem Leistungsvermögen und seinen Möglichkeiten noch am Anfang, so die Telekom. Der Kreis Coesfeld nehme von Beginn an teil an der Entwicklung und habe damit einen digitalen Standortvorteil.

Warum es auf einmal so schnell ging? Möglich sei dies durch einen variablen Einsatz von vorhandenen Mobilfunk-Frequenzen sowie von neuen, innovativen Technologien, erläutert McKinney. Die Telekom nutze dafür das bisherige 3G-Spektrum. Auch die bisherigen LTE-Kunden profitierten, weil sie durch das Update und die neue Technik noch schneller surfen können.

Dass die Erweiterung so schnell da ist, freut Breitbandkoordinator Jochen Wilms von der Wirtschaftsförderung wfc. Erst vor wenigen Tagen weihte die wfc zusammen mit Vodafone die erste 5G-Antenne im Kreis Coesfeld in Dülmen ein. Diese sei in komplett neuer Technik an den Mast gebracht worden, erläutert Wilms den Unterschied zu dem Telekom-Projekt. Es werde also nicht die bereits vorhandene Technik genutzt. Im Ergebnis sei die Übertragung, wie sie über die neu installierte Antenne funktioniere, noch schneller. „Für den Nutzer ist der Unterschied aber kaum spürbar“, sagt Wilms. „Aus unserer Sicht ist es super, dass der Ausbau läuft, egal, von welchem Anbieter.“

Interessant sei 5G zurzeit vor allem für unternehmerische Digitalprojekte. Da, wo eine Übertragung nahezu in Echtzeit gefragt ist, erklärt Wilms. „Der normale Nutzer muss sich nicht unbedingt ein neues Handy kaufen.“ Aber wenn, ist es sicher nicht verkehrt, darauf zu achten, dass es 5G-fähig ist.

0 Auf dieser Karte ist die Verfügbarkeit von 5G der Telekom am Wohnort zu sehen: | www.telekom.de/netzausbau

5G – die fünfte Generation

- Für was steht 5G?

5G steht für 5. Generation Mobilfunknetz. Vorgänger sind 4G/LTE, 3G/UMTS und 2G/GSM/GPRS/EDGE.

5G ist so schnell, dass die Daten nahezu in Echtzeit übertragen werden.

0 Für wen ist 5G interessant?

Zunächst für digitale Projekte in der Industrie. Das Netz ist schneller als ein Wimpernschlag – fast in Echtzeit kommen die Signale somit an. Das ist zum Beispiel für Robotertechnik interessant. Oder für das Thema autonomes Fahren: Da ist es notwendig, dass die Signale in Bruchteilen von Sekunden übertragen werden – damit das fahrerlose Auto sofort reagiert. Operationen mit Medizinern aus verschiedenen Teilen der Welt, die gleichzeitig behandeln, sind ein anderes Beispiel. Grundsätzlich bietet 5G für Vernetzungen und Automatisierungen von Prozessen die Grundlage. Aber auch für Spiele (etwa im Virtual-Reality-Bereich) oder für Live-Streams – die Fußballübertragung wäre fast in Echtzeit zu erleben – ist 5G interessant. Generell ist 5G die Antwort auf den ansteigenden Datenverkehr. In der ersten Ausbaustufe werden allerdings noch nicht die ultraschnellen Datenübertragungen erreicht. 4G (oder LTE) bleibt weiterhin bestehen und reicht für den Normalgebrauch zurzeit aus.

- Sind neue Endgeräte für die Nutzung notwendig?

Ja. Eine Reihe von Smartphones sind inzwischen auf dem Markt, die 5G-fähig sind.

- Funktioniert mein Handy weiterhin auch ohne 5G?

Ja, die bisherigen Netze werden weiterhin bedient. Wer allerdings im 5G-Netz surfen will, braucht auch ein 5G-fähiges Handy. vth