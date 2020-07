Tourismus: Leere Betten durch Corona

Drastische Verluste machen Hotels und Pensionen durch die Corona-Pandemie: 42,1 Prozent weniger Übernachtungen von Januar bis Mai in diesem Jahr im Kreis gegenüber 2019, wie aus den Zahlen von Information und Technik NRW als Statistisches Landesamt hervorgeht. Am bittersten traf es Havixbeck, wo es nur noch 1891 Übernachtungen in den ersten fünf Monaten gab, 4993 waren es im Vorjahreszeitraum. Dülmen kommt mit einem Minus von 26,9 Prozent noch am glimpflichsten davon. Nur den Mai im Vergleich gab es im Kreis Coesfeld in diesem Jahr sogar 84,2 weniger Übernachtungen. Von 81 Betrieben waren 74 im Mai geöffnet.

Von Allgemeine Zeitung