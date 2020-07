Hilfskrankenhaus wird rückgebaut

Kreis Coesfeld. Das Hilfskrankenhaus, das der Kreis vorsorglich in der Sporthalle des Pictorius-Berufskollegs in Coesfeld eingerichtet hatte, wird derzeit rückgebaut. Die medizintechnischen Geräte wurden zuerst abtransportiert; in diesen Tagen werden die Krankenbetten abgeholt. Die Trennwände der Patientenzimmer werden Ende Juli demontiert. Das Material wird so in einer eigens angemieteten Halle eingelagert, dass das Hilfskrankenhaus, falls erforderlich, innerhalb von 14 Tagen wiedereingerichtet werden kann. Das vorgesehene Personal bleibt einsetzbar und in Kontakt mit der Kreisverwaltung. Zum Schuljahresbeginn soll die Halle an das Berufskolleg zurückgegeben werden und auch wieder für den Vereinssport zur Verfügung stehen. Benötigt wurde das Krankenhaus glücklicherweise nie. In Sachen Coronavirus bleibt es am Mittwoch bei den Zahlen: Insgesamt 881 Ansteckungen, 852 Genesene, acht aktuell Erkrankte und 21 an Covid-19 Verstorbene. Es gibt im Kreis Coesfeld derzeit keine Covid-19-Erkrankten mehr, die stationär in den Krankenhäusern behandelt werden.

Von Allgemeine Zeitung