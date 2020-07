Auch im Oktober kein Annotopia-Festival

Lüdinghausen. Die beiden Annotopia-Festivals in diesem Jahr finden wegen der Covid-19-Pandemie nicht statt. „Wir bedauern dies zutiefst“, so die Veranstalter des beliebten Festivals. Nachdem das ursprünglich für Mai 2020 geplante Festival in Lüdinghausen (Burg Vischering und Burg Lüdinghausen) zunächst auf das erste Oktoberwochenende verschoben wurde, erfolgt nun die komplette Absage. Insbesondere die Einhaltung der Abstandsregelungen seien nicht möglich, so die Veranstalter. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für die Veranstaltungen im nächsten Jahr. Alternativ besteht bis zum 31. 8. die Möglichkeit, sie erstatten zu lassen:http://annotopia.eu/shop/

Von Allgemeine Zeitung