Keine weiteren Ansteckungen

Kreis Coesfeld. Am Dienstag meldet das Kreisgesundheitsamt keine weiteren nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus im Kreis Coesfeld. Es bleibt also bei 879 Fällen insgesamt; unverändert sind auch die Zahl der inzwischen wieder Genesenen (850 Menschen) und die Zahl der aktuell Erkrankten (acht Fälle). Auch sind keine weiteren Verstorbenen im Kreis zu beklagen. Die Patientenzahl in den Krankenhäusern bleibt ebenfalls gleich: Zwei Covid-19-Erkrankte werden derzeit im Kreis Coesfeld stationär behandelt, nicht auf der Intensivstation.

Von Allgemeine Zeitung