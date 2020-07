Neuer Topwert: 75 Prozent Glasfaser

Kreis Coesfeld. Der Kreis Coesfeld macht mit einem neuen Topwert auf sich aufmerksam: 75 Prozent Glasfaserabdeckung. Die Nottulner Ortsteile Darup, Schapdetten und zuletzt Appelhülsen schrauben die Quote auf diesen Wert, weil auch dort die Nachfrage so groß ist, dass der Glasfaserausbau gestartet werden kann. „Ein doppelter Grund zur Freude“, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr gestern im Pressegespräch in Appelhülsen. Der Kreis Coesfeld als ländliche Region überflügelt damit viele Metropolen, die längst noch nicht so weit sind. „Landesweit sind wir mit 75 Prozent an der Spitze – der am besten versorgte Kreis in NRW“, betonte Dr. Jürgen Grüner, Geschäftsführer der wfc Wirtschaftsförderung. Landesweit lag 2019 die Versorgungsquote gerade mal bei elf Prozent. Auf Bundesebene gebe es keine exakten Zahlen, weil keine Kreise verglichen würden, „aber auch da sind wir unter den Top fünf bis sieben“, so Grüner.

Von Viola ter Horst