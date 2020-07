Stabile Entwicklung mit einem Aber

Kreis Coesfeld (vth). Rosendahl ist mal wieder an der Spitze, was die Mitgliederanzahl in Sportvereinen angeht: 4500 Menschen sind am 1. Januar 2020 in einem Sportverein, umgerechnet sind das 41,6 Prozent der Einwohner. So hohe Werte schafft kein anderer Ort im Kreis Coesfeld. Auf Platz 2 folgt Coesfeld, auf Platz 3 Ascheberg. Am Ende befindet sich Olfen mit 25,7 Prozent, wie der Kreissportbund ermittelt hat.

Von Viola ter Horst