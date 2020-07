Klezmer mit frischer Note

Billerbeck. Tradition trifft Inspiration: Zum dritten Sommerkonzert lädt der Kreis Coesfeld am kommenden Sonntag (5. Juli) um 16 Uhr auf die Wiese an der Kolvenburg in Billerbeck ein. Mit der in Köln ansässigen Formation „The Klezmer Tunes“ beweisen drei Vollblutmusiker, dass auch eine traditionelle, etablierte Stilrichtung jung und frisch daherkommen kann. Sie interpretieren die eingängigen Melodien aus der schier unerschöpflichen Fundgrube der jüdischen Klezmer-Musik auf ihre ganz eigene Weise neu - und schaffen so ein einzigartiges Klangbild, das durch unterschiedliche Einflüsse wie Jazz, Funk, Gypsy, Bossa Nova und Rock’n’Roll bereichert wird.

Von Allgemeine Zeitung