Zwei neue Ansteckungen

Kreis Coesfeld. Das Kreisgesundheitsamt meldet am Donnerstag zwei weitere nachgewiesene Ansteckungen mit dem Coronavirus: Eine Person aus Senden und eine Person aus Olfen haben sich infiziert. Diese beiden neuen Fälle stehen nicht im Zusammenhang miteinander; es gibt auch keine Verbindung zu dem zuletzt berichteten Ansteckungsfall in Coesfeld. Zugleich ist gegenüber dem Stand von eine infizierte Person genesen, so dass die Zahl der aktuell Erkrankten im Kreis nunmehr bei drei Personen liegt. Die Gesamtzahl der Angesteckten im Kreis Coesfeld steigt von 872 auf 874 Menschen. Unverändert wird im Kreis Coesfeld derzeit eine mit dem Coronavirus infizierte Person im Krankenhaus behandelt - nicht auf der Intensivstation.

Von Allgemeine Zeitung