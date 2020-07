Bitte einmal lächeln

Kreis Coesfeld. Christin Flüchter würde die erfolgreichen Gesellen am liebsten umarmen, „das machen wir immer so“, sagt die Obermeisterin aus Nottuln-Darup der Friseurinnung im Kreis Coesfeld. Doch diesmal ist alles anders. Corona macht einen Strich durch die Rechnung. Kein Knuddeln für den erfolgreichen Nachwuchs. Und keine Lossprechungsfeier. „Dabei sollte sie diesmal ganz groß in der Bürgerhalle in Coesfeld stattfinden“, bedauert Josef Fels von der Kreishandwerkerschaft. 193 Gesellen gibt es in diesem Sommer, rund 800 Gäste hatte die Kreishandwerkerschaft für die feierliche Party kalkuliert. Dann kam Corona.

Von Viola ter Horst