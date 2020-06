Austritte aus katholischer Kirche auf Höchststand

Kreis Coesfeld. Die Zahl der Kirchenaustritte ist im Kreisdekanat Coesfeld im Jahr 2019 auf einen historischen Höchststand gestiegen: 1568 Katholiken erklärten ihren Austritt, das waren 597 mehr als im Vorjahr. Bisher hatte es im Jahr 2014 mit 1085 die höchste Zahl an Kirchenaustritten gegeben. 30 Personen traten im Kreisdekanat im vergangenen Jahr wieder in die katholische Kirche ein, die sie früher einmal verlassen hatten. Hinzu kamen 16 Eintritte. Einen positiven Trend gab es entgegen der bistumsweiten Entwicklung bei den Taufen in der Region. 1504 Menschen wurden durch die Taufe in die Kirche aufgenommen, 101 mehr als 2018. Die aktuelle Katholikenzahl im Kreisdekanat lag Ende 2019 bei 172 644, das sind 2349 weniger als ein Jahr zuvor.

Von Allgemeine Zeitung