„Fleischindustrie war der Anfang“

Kreis Coesfeld. Zu einem Austausch mit Pfarrer Peter Kossen, KAB-Vorstandsmitglied und Aktivist für die Rechte von Arbeitsmigranten, traf sich der KAB Bezirksvorstand Coesfeld virtuell. Anlass waren die jüngsten Vorfälle rund um die Fleischindustrie in Coesfeld und der große öffentliche Protest gegen unwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen von Mitarbeitern in Großschlachtereien. Peter Kossen würdigte die schärferen gesetzlichen Regelungen, die das Kabinett beschlossen hatte, als „starke Signalwirkung in die Arbeitswelt“. Es sei „der Anfang vom Ende miserabler Arbeitsbedingungen“. Er wies darauf hin, dass nicht allein die Fleischbranche solche Arbeitsbedingungen kennt. Gleichwohl sei es sehr gut, dass bei der Fleischindustrie der Anfang gemacht wurde, findet Kossen.

Von Allgemeine Zeitung