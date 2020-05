Weitere Westfleisch-Mitarbeiter erkrankt

Kreis Coesfeld. Im Kreis Coesfeld liegt die Gesamtzahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus am Freitag bei 856 Fällen – gegenüber 842 am Mittwoch. Somit gibt es seither insgesamt 14 Neu-Infizierte im Kreis: Zwölf Westfleisch-Beschäftigte, die bislang als Kontaktpersonen geführt wurden, sind nun nachweislich erkrankt; ein ganz neuer Fall mit Bezug zum Betrieb in Coesfeld kam auch hinzu, teilt der Kreis mit. Eine Person, die nicht bei Westfleisch beschäftigt ist, hat sich ebenfalls angesteckt. Die Zahl der infizierten Westfleisch-Beschäftigten stieg somit von 283 Fällen am Mittwoch auf 296 Personen. Die Gesamtzahl der Genesenen stagniert bei 523. Es sind keine weiteren Todesfälle zu beklagen. Derzeit werden im Kreis Coesfeld insgesamt fünf Coronavirus-Infizierte im Krankenhaus behandelt, eine Person davon auf der Intensivstation.

Von Allgemeine Zeitung