Auf ein Wiedersehen in 2021

Darup (ct). Sie haben lange überlegt und am Ende schweren Herzens entschieden, die Daruper Landpartie 2020 wegen der Corona-Pandemie abzusagen. „Wir hätten die Veranstaltung unter Auflagen zwar durchführen dürfen, die Sicherheitsvorschriften umzusetzen und deren Einhaltung zu kontrollieren, wäre aber nicht zu leisten gewesen“, sagt Marion Tibroni vom Rat der Daruper Landpartie, der sich federführend und ehrenamtlich um das Kultur-Event kümmert, das jedes Jahr am letzten Wochenende der Sommerferien tausende Besucher nach Darup führt. Abgesehen von dem zusätzlichen Arbeitsaufwand – eine Landpartie mit Mundschutz, Desinfektionsmitteln, Sicherheitsabstand und Mindestpersonenzahl pro Ausstellungsort „wäre keine Landpartie gewesen“, meint Marion Tibroni, zumal auch das beliebte Landfrauen-Café nicht in der bewährten Form hätte stattfinden können und die Kutschfahrten zu den Ausstellungsorten flachgefallen wären. Dabei waren die Vorbereitungen für die Veranstaltung am 8. und 9. August weitgehend abgeschlossen. Über 50 Künstler waren verbindlich angemeldet, die, verteilt auf 17 Orte in Darup – öffentliche Gebäude sowie Privathäuser und -gärten – ihre Werke aus Malerei, Bildhauerei, Fotografie und Textilkunst gezeigt hätten. „Die meisten Aussteller und Gastgeber bleiben uns zum Glück für das nächste Jahr erhalten“, schaut Marion Tibroni nach vorne, den neuen Termin für die 14. Daruper Landpartie schon fest im Blick: 14. und 15. August 2021. Die Organisatoren, deren Engagement erst im vergangenen Jahr mit dem Nottulner Schlaun-Preis gewürdigt worden war, hoffen, dann wieder zahlreiche Kulturfreunde ohne Corona-Einschränkungen begrüßen zu dürfen.

Von Allgemeine Zeitung