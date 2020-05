„Ein Meilenstein, ein ausgezeichneter Tag“

Werkverträge ab 2021 in der Fleischbranche verboten: Reaktionen auf die Kabinettsbeschlüsse

Kreis Coesfeld. Die Arbeitsbedingungen und Unterkünfte für die oft aus osteuropäischen Ländern stammenden Arbeiter in der Fleischindustrie standen seit den Infektionsausbrüchen in der Kritik. Besonders, dass Mitarbeiter über Subunternehmen beschäftigt und untergebracht werden. Auch für Westfleisch in Coesfeld sind mehrere Subunternehmen tätig. Doch damit soll nun bald Schluss sein, wie SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil mitteilte. Das Bundeskabinett beschloss gestern schärfere Auflagen für die Fleischindustrie – Werkverträge sollen ab 2021 weitgehend nicht mehr möglich sein. Ein Thema, das seit langem debattiert wird. Eine Forderung, die die Gewerkschaften schon vor Jahren stellten. Die Kabinettsentscheidung erntete viel Beifall von hiesigen Politikern und Akteuren.