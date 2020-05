Zahl der Infizierten stagniert

Kreis Coesfeld (vth). Die Zahl der Personen aus dem Kreis Coesfeld, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, liegt am Dienstag unverändert bei 836. 513 sind inzwischen genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 21. Die meisten Verstorbenen stammen mit 12 Menschen aus Coesfeld. Fünf kamen aus Dülmen, zwei aus Havixbeck und je eine Person aus Billerbeck und Senden. In Lüdinghausen, Rosendahl, Nottuln, Ascheberg, Olfen und Nordkirchen gibt es keine Todesfälle. Die meisten Infizierten pro 10 000 Einwohner hat aktuell Rosendahl mit 106,4, dann Coesfeld mit 60,2. Es bleibt bei bislang 279 erkrankten Westfleisch-Beschäftigten; die Zahl der nachweislich nicht infizierten Beschäftigten steigt geringfügig auf 760 Menschen; nur noch in 30 Fällen stehen die Nachweise aus.

Von Viola ter Horst