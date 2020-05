Alfred Gockel: Das Schöne retten

Der in Lüdinghausen lebende Künstler Alfred Gockel ist vielen Menschen durch seine Skulptur „Gelber Engel“ am Kamener Kreuz der A1/A2 bekannt – ein Hubschrauber, von acht Stahl-Engeln getragen. Vorwiegend ist Gockel, der in der Vergangenheit auch zugunsten der „Hilfe für Senegal“ Aktionen startete, seit vielen Jahren in den USA tätig. „Da die Reisen bedingt durch das Coronavirus zur Zeit gestrichen sind, arbeite ich wie viele andere auch im Homeoffice“, berichtet er.

Während seiner langjährigen Karriere war Alfred Gockel mit seinen Arbeiten in zahlreichen Ausstellungen präsent, darunter in New York, Boston, Cannes, Athen, Madrid, Lissabon, Dublin, Salzburg und Innsbruck. Ein besonderes Augenmerk gilt der Kunst im öffentlichen Raum.

0 Sie sind ebenfalls ein Künstler aus dem Kreis Coesfeld und haben sich mit der Coronazeit künstlerisch auseinandergesetzt? Schicken Sie der Kreisredaktion gerne ein Foto von Ihrem Bild, Ihrer Skulptur oder Installation per Mail. Wir veröffentlichen auf der Kreisseite eine Auswahl. Bitte Ihren Namen und Wohnort nennen und, wenn Sie wollen, Ihr Alter. Außerdem ein paar Zeilen zu Ihrem künstlerischen Weg. Und ein paar Gedanken zu Ihrer Arbeit. Wie ist sie entstanden, was drückt sie aus? Mail: kreis-coesfeld@azonline.de