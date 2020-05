Westfleisch startet mit Kaltbetrieb

„Teamreinheit“ sei das Zauberwort. „Zusammen wohnen, zusammen fahren, zusammen arbeiten.“ Laut Öhmann sei dies einer der Kernpunkte des Konzepts und nun die „große Herausforderung“ seitens Westfleisch. Mit dem Anmieten der Kolping-Bildungsstätte in Coesfeld, der Jugendbildungsstätte im Kloster Gerleve und Zimmern im Dorf Münsterland in Legden seien erste Voraussetzungen geschaffen, das Konzept in die Tat umzusetzen. Auch die Übernahme der 350 Werkvertragsarbeiter sieht Öhmann als Schritt in die richtige Richtung. Dem schließt sich MdB Friedrich Ostendorff (Grüne) an, fordert aber, die Mitarbeiter direkt einzustellen: „Das Werkvertragswesen muss aufhören. Die Corona-Krise hat deutlich gezeigt, wie schwach es ist.“ Johannes Steinhoff, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Westfleisch SCE, spricht jedoch angesichts des Arbeitskräftemangels vom „Drei-Säulen-Prinzip“ aus „eigenen Mitarbeitern, Werkvertragsarbeitern sowie Beschäftigten in Arbeitnehmerüberlassung“.

Auf Westfleisch-Initiative soll nun am Dienstag – statt einem direkten Testlauf im Realbetrieb – nach der Unterweisung aller Mitarbeiter zunächst ab 9 Uhr der Kaltbetrieb ohne Schlachtungen starten, wie die Stadt Coesfeld und Westfleisch übereinstimmend erklären. „Das Gesundheitsamt, das Veterinäramt, das Amt für Arbeitsschutz und das Ordnungsamt werden alle vor Ort sein und anschließend mit Westfleisch bei einer Manöverkritik Rückschlüsse auf mögliche Knackpunkte ziehen“, sagt Öhmann.

Ab Mittwoch sollen dann bei einem stark reduzierten Testbetrieb die ersten 1500 Schweine geschlachtet werden; auch dieser Prozess findet im Beisein von Vertretern aller relevanten Behörden statt. „Wir freuen uns sehr, dass wir in unserem Betrieb in Coesfeld nun wieder unsere Arbeit aufnehmen dürfen“, erklärt Carsten Schruck, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Westfleisch SCE. Das Konzept beschreibe ein sicheres Vorgehen mit einer schrittweisen Erhöhung der Schlachtmenge und erfülle alle gestellten Anforderungen.

Am vergangenen Donnerstag hatte Westfleisch das Hygienkonzept eingereicht, das den Behörden in einigen Formulierungen zu schwammig war. Daraufhin hat Westfleisch nachjustiert.