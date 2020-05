Laumann hebt Lockdown auf

Kreis und Stadt Coesfeld haben Fragenkatalog an Westfleisch zum Hygienekonzept versandt

Kreis Coesfeld. Auf diese Nachricht haben die Menschen im Kreis Coesfeld gewartet: Der Lockdown wird mit Ablauf des 18. Mais aufgehoben und ab Dienstag (19. 5.) gelten die landesweiten Lockerungen nun auch für den Kreis Coesfeld. Das teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz mit. Gastronomiebetriebe, Fitnessstudios und größere Einzelhandelsgeschäfte dürfen sich freuen. Aber auch die Bürger selbst: So dürfen sich nun auch im Kreis Coesfeld Personen von zwei Haushalten treffen.