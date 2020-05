Erstmals nach Tagen meldete sich Westfleisch gestern: 2300 Tests in vier weiteren Betrieben von Westfleisch in Hamm, Gelsenkirchen, Lübbecke und Bakum sind demnach ohne Befund. Die Testergebnisse zeigten auch, dass die Gründe für die außerordentliche Situation in Coesfeld exakt herausgearbeitet und analysiert werden müssten. Die genauen Wege möglicher Infektionszusammenhänge seien noch nicht abschließend untersucht. „Nach wie vor sind wir über die Entwicklung in den vergangenen Tagen tief betroffen“, sagt Carsten Schruck, geschäftsführendes Vorstandsmitglied bei Westfleisch. „Trotz aller Bemühungen steckten sich leider viele unserer Beschäftigten mit dem Coronavirus an. Eine Entwicklung, die auch für die Coesfelder Bevölkerung zum Teil äußerst unangenehme Konsequenzen mit sich gebracht hat - das bedauern wir sehr.“

Unter Hochdruck arbeite Westfleisch nun daran, diese gerade für die Coesfelder Bürger „überaus unerfreuliche Situation“ zu lösen.