Schlüssiges Konzept liefern

Schulze Pellengahr wies Vorwürfe zurück, dass der Kreis bei der Schließung von Westfleisch zu spät gehandelt habe. „Die rechtliche Voraussetzung dazu war zuvor nicht gegeben“, betonte er. Es sei auch nicht unbedingt die Zahl der Infizierten für eine Schließung ausschlaggebend – so werde in der Fleischerei in Oer-Erkenschwick der Betrieb trotz 100 Infizierter aufrecht erhalten. „Eine Schließung ist nicht automatisch das richtige Mittel.“ Im Fall Coesfeld sei aber am 8. Mai klar gewesen, dass eine vorübergehende Schließung notwendig geworden sei. Der Kreis Coesfeld als Behörde habe gehandelt, weil Gefahr in Verzug war. Ansonsten wäre die Stadt Coesfeld zuständig gewesen – inzwischen, so Schulze Pellengahr, habe der Kreis das Zepter der Stadt wieder zurückgegeben. Er betonte noch einmal, dass der Kreis sich zwar mit Bezirksregierung und Land abgestimmt habe, aber nicht auf Anweisung gehandelt habe. In der Sitzung beschrieb er die Abläufe in den letzten Tagen. Von der Politik gab es Lob für den Einsatz der Verwaltung in den letzten Wochen oft bis spät abends. Durch den Einsatz des Landrats und des Teams der Kreisverwaltung sei „viel Schlimmeres verhindert worden“, sagte CDU-Fraktionschef Klaus-Viktor Kleerbaum. Der Streit, ob Westfleisch einen Tag früher oder später hätte geschlossen werden müssen, sei nicht zielführend. Er regte an, dass sich der Kreis beim Land für mehr Arbeitsschutz in der Fleischbranche einsetzen soll. Auch, was Werkverträge mit Subunternehmen angeht. 0 Weiterer Bericht folgt