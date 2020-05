Sport im Park – auch diesen Sommer?

Geplant war in diesem Jahr Sport im Park in Coesfeld, Dülmen, Billerbeck, Nordkirchen und erstmals in Rosendahl. Doch dann kam Corona dazwischen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Losgehen würde es in diesem Jahr später, frühestens Ende Juni kann sich Bergenthal einen Start für das Sommerangebot vorstellen. „Es kommt nun zunächst darauf an, welche Vorstellungen die Städte und Gemeinden haben“, sagt Bergenthal. „Dann müssen wir sehen, ob die beteiligten Vereine die Möglichkeit haben, unter den neuen Bedingungen mitzuwirken.“ Denn davon lebt Sport im Park – Vereine vor Ort präsentieren auf öffentlichen Grünflächen Fitnessangebote zum Mitmachen. „Die Trainer müssen natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt die Kapazitäten haben“, so Bergenthal.

Einst in Coesfeld begonnen, entwickelte sich Sport im Park zu einem beliebten Bewegungsangebot im Sommer in verschiedenen Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld. So sportelten im Coesfelder Park in der Innenstadt bis zu 100 Fitnessfreunde. „Das natürlich wird dieses Jahr nicht funktionieren“, sagt Bergenthal. Um die Abstände einhalten zu können, sei nur eine begrenzte Zahl an Teilnehmern möglich, die auch nicht spontan mitmachen können.