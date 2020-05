„Die Eindämmung des Ausbruchs im Unternehmen und die Gesundheit der Beschäftigten sowie der Bevölkerung haben oberste Priorität. Unter weiterer Einhaltung der hohen hygienischen Auflagen ist es für unsere schweinehaltenden Betriebe enorm wichtig, dass der Schlachtbetrieb von Westfleisch möglichst umfassend aufrechterhalten bleibt. Wir stehen dazu in engem Austausch mit dem Unternehmen“, macht WLV-Präsident Hubertus Bering-meier, selbst Schweinehalter aus Hövelhof-Espeln, deutlich. „Alle Unternehmen, die Lebensmittel verarbeiten, müssen inmitten der Corona-Pandemie unter strikter Einhaltung der strengen Hygienevorgaben offen bleiben, um den Weiterbetrieb sicherzustellen. Nur so kön-nen wir die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln gewährleisten“, weiß Hubertus Beringmeier.

Rund 1000 Schweinemäster aus Westfalen-Lippe beliefern den Westfleisch-Standort in Coesfeld. „Es müssen alle nötigen Maßnahmen ergriffen werden, damit die Arbeit hier in Coesfeld weitergehen kann. So garantieren wir kurze Transportwege für unsere Tiere von Betrieben aus der Region und tragen dem Tierschutzgedanken auch in diesem Punkt Rechnung“, hebt Schweine- und Sauenhalter Michael Uckelmann, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Coesfeld hervor.