Viel Geduld für die Kfz-Zulassung

„Leider geht es im Moment nicht schneller“, bittet Stephan Hoffmann, Leiter der Straßenverkehrsabteilung, um Verständnis. Organisatorisch seien die Mitarbeiter in verschiedenen, festen Gruppen eingeteilt, um eine Ansteckungsfgefahr möglichst klein zu halten. Die Aufgaben konzentrieren sich auf zwei Stellen: „Die Kfz-Zulassung in Lüdinghausen haben wir komplett geschlossen“, so Hoffmann. In Coesfeld können nur noch gewerbliche Kunden ihre Formalien rund um die Zulassung erledigen. Dort ist eine telefonische Terminabsprache Voraussetzung. Nur in Dülmen – der dritten Stelle im Kreis – kommen Privatleute zum Zuge und auch nur, wenn sie online einen Termin gebucht haben.

Die Stühle im Wartebereich in Coesfeld sind mit Flatterband außer Betrieb gesetzt. Die Terminvergabe soll verhindern, dass mehrere Kunden gleichzeitig aufeinandertreffen. „Mehr als vier Schalter zugleich sind nicht möglich“, erklärt Hoffmann. Lange Wartezeiten sind die Konsequenz der Entzerrung.

Härtefälle bevorzugt die Straßenverkehrsabteilung aber. Zum Beispiel, wenn eine Pflegekraft ihr Auto an- oder ummelden muss und auf den Wagen angewiesen ist. Vorläufig bleibt es so wie es ist – „es ist derzeit nicht absehbar, wann sich die Situation ändert“, so Hoffmann.

0 Zulassungsstelle Coesfeld (Termine für für gewerbliche Kunden): 02541/18-3621;

0 Zulassungsstelle Dülmen (für private Kunden): https://www.kreis-coesfeld.de/tnv/coesfeld