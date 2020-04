Wieder weitere Ansteckungen

Kreis Coesfeld. Im Kreis Coesfeld liegt die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus am Donnerstag bei 515 Fällen – gegenüber 505 Fällen am Mittwoch. Es sind aktuell keine weiteren Verstorbenen zu beklagen. In Ascheberg sind es 41 erkrankte Menschen, in Billerbeck 29, in Coesfeld 89, in Dülmen 140, in Havixbeck 23, in Lüdinghausen 51, in Nordkirchen 20, in Nottuln 32, in Olfen 22, in Rosendahl 18 und in Senden 50. Unverändert sind insgesamt 423 Genesene gemeldet.

Von Allgemeine Zeitung