Keine Kita-Beiträge: Kritik an Kostenbeteiligung von Kommunen

Kreis Coesfeld (vth). Weiterhin keine Kita-Beiträge für Eltern für die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen, im offenen Ganztag und in der Übermittag-Betreuung: Die Kosten teilen sich auch im Mai das Land NRW und die Kommunen. „Dass eine einheitliche Regelung für alle Städte und Gemeinden im Kreis und in ganz NRW gefunden werden konnte, ist ein wichtiges Signal“, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Kritik gibt es allerdings daran, dass den Kommunen damit weitere Kosten aufgebürdet werden. Die Bürgermeister von Coesfeld und Dülmen (beide mit eigenem Jugendamt) sind sich zwar einig, dass die Familien nicht zusätzlich finanziell belastet werden. Beide weisen aber auf die ohnehin finanziell schwierige Situation der Kommunen hin. Kritik auch von SPD-Landratskandidat Herman-Josef Vogt (Coesfeld). „Das Land muss die Kosten komplett übernehmen“, fordert er. Die Kommunen seien durch die Corona-Pandemie bereits stark belastet. Es sei Aufgabe des Landes, die Kosten zu übernehmen und nicht, diese auf die Kommunen abzuwälzen.

Von Viola ter Horst