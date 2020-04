Wahlen: Hampel wirft Hut in Ring

Kreis Coesfeld. Die SPD hat einen weiteren Kandidaten, der seinen Hut bei der Bundestagswahl nächstes Jahr in den Ring werfen möchte: Die Ortsvereine Billerbeck und Coesfeld schlagen beide den 56-jährigen Ulrich Hampel vor, der bereits 2013 über die Liste für die SPD im Wahlkreis Coesfeld - Steinfurt II im Bundestag vertreten war. 2017 verfehlte er knapp ein Mandat. Hampel ist gelernter Bergmechaniker, er stammt aus dem Ruhrgebiet und lebt in Xanten am Niederrhein. Er ist in der Industriegewerkschaft Bergbau, Energie, Chemie im Landesbezirk Westfalen als Gewerkschaftssekretär tätig. Sein Engagement gilt den Arbeitnehmerrechten schon seit vielen Jahren. „Ich finde es super, dass er noch einmal antreten will“, freut sich Hermann-Josef Vogt, Vorsitzender des SPD- Ortsvereins Coesfeld, in dem Hampel Mitglied ist. „Ich habe von vielen Seiten Anrufe bekommen, ob ich noch einmal antreten möchte“, sagt Hampel gegenüber unserer Zeitung. „Klar, würde ich gerne.“ Er freue sich über die breite Unterstützung. Die Arbeit im Bundestag in Berlin habe ihm viel Freude bereitet. Obwohl er 2017 auf einem guten Listenplatz stand, klappte der erneute Einzug in den Bundestag nicht - Hampel kommt aber immer noch als Nachrücker in Betracht. „Zurzeit habe ich als Gewerkschaftler viele Aufgaben vor dem Hintergrund von Corona“, sagt Hampel.

Von Viola ter Horst