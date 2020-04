Normaler Schulbetrieb dauert noch

In dieser Woche kommen dann, je nach Berufskolleg, andere Bildungsgänge hinzu, etwa Klassen, die zum Schuljahresende einen höheren Schulabschluss anstreben, zum Beispiel den Haupt- oder den mittleren Schulabschluss: „Bei uns werden ab dem 4. Mai auch die Berufsfachschulen und die Ausbildungsvorbereitung beschult. Das heißt konkret 128 Schüler werden ab nächster Woche Montag zusätzlich neben den beginnenden Prüfungen in der zweijährigen Berufsfachschule und der Prüfungsvorbereitung des Beruflichen Gymnasiums beschult“, berichtet Schulleiter Marc-André Tews vom Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg in Coesfeld. „Das Berufliche Gymnasium beginnt am 12. Mai mit den schriftlichen Abiturprüfungen. Nur in diesem Bildungsgang ist das Angebot freiwillig und kann auch online genutzt werden“, sagt er.

In einem dritten Schritt werden dann die Unter- und Mittelstufen dazukommen. „Wer von Öffnung der Schulen hört, mag damit verbinden, dass der normale Schulbetrieb allmählich wiederaufgenommen wird. Das wird aber in absehbarer Zeit nicht möglich sein“, stellt Schulleiter Klaus Schneider vom Pictorius-Berufskolleg in Coesfeld klar. Zum einen dürfe bis zu 40 Prozent der Lehrkräfte aufgrund ihres Alters und persönlicher Risikofaktoren in den Schulen nicht unterrichten. Zum anderen müssten nach dem Infektionsschutz verbindliche Regeln eingehalten werden: Die Abstandsregel bedeutet für die Schulen, dass Klassen geteilt werden müssen. Sie werden dann entweder parallel von zwei Lehrkräften beschult oder kommen an unterschiedlichen Tagen in die Schule.

„Ganz grob zugespitzt bedeutet dies: Wir haben doppelt so viel Lerngruppen und halb so viel Lehrkräfte“, betont Schneider. Lehrkräfte, die nicht akut erkrankt sind, stellen aber auch weiterhin von zu Hause aus Aufgaben oder erledigen ihre Korrekturarbeit für die Prüfungen. „Die Vorstellung, dass die Lehrkraft, die keinen Präsenzunterricht erteilen darf, aus einem Nebenraum elektronisch unterrichtet, ist jedoch illusorisch“, unterstreicht Schneider. Dies sei weder organisatorisch noch technisch machbar.

Schulleiterin Sabine Neuser vom Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen und Dülmen umreißt die weitere Entwicklung: „Vermutlich wird es also bis zu den Sommerferien einen Mischbetrieb mit Präsenztagen und Homeschooling geben.“ Auch die Schulen befinden sich in einer sehr ungewissen Situation. „Es bleibt offen, wann wieder ein Schulbetrieb unter Volllast mit dem ganzen Lehrerkollegium möglich ist“, unterstreicht Schneider.

Bei den Förderschulen gehen zunächst die Abschlussklassen der Pestalozzischule in Coesfeld mit 28 Schülern sowie die Steverschule in Nottuln mit 36 Schüler an den Start.

Aktuell haben sich alle Beteiligten ins Zeug gelegt, um einen möglichst sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten: Desinfektionspunkte wurden eingerichtet, genaue Sitzpläne der geteilten Gruppen erarbeitet und umgesetzt; wo möglich, wurden besondere Verkehrswege innerhalb der Gebäude ausgewiesen. Der Schulträger und auch das Gesundheitsamt haben die Vorkehrungen geprüft. Gleichzeitig wurden die Prüfungstage terminiert. „Wir haben die große Hoffnung, dass die anstehenden Prüfungen ohne einen Infektionsausbruch oder eine neue Ansteckungswelle abgeschlossen werden können“, so Schneider.