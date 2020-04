Abgesagt und verschoben

Kreis Coesfeld (vth). Zahlreiche Veranstaltungen im Kreis Coesfeld werden wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Weder der beliebte Wildpferdefang am 1. Mai in Dülmen findet statt noch das große Ritterfest auf Burg Virschering im Juli. Grundsätzlich dürfen, so hat es Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer beschlossen, keine Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31. August stattfinden. Somit fällt auch der kreisweite Rad-Aktionstag aus, der eigentlich mit dem Maifest in Senden geplant war. „Es waren Sternfahrten aus den Städten und Gemeinden sowie ein Fest in Senden geplant“, sagt Mathias Raabe vom Kreis Coesfeld. „Das ist natürlich alles nicht möglich, weil ein zu großer Andrang zu erwarten ist.“ Dabei stand der Rad-Aktionstag schon mehrfach in der politischen Diskussion und die Bemühungen für die Veranstaltung waren groß. „Wir hatten die Planungen soweit abgeschlossen, dann kam die Coronakrise“, bedauert Raabe. Als Ersatztermin haben Kreis und Senden nun den Mai 2021 ins Auge gefasst, die Veranstaltung soll ebenfalls an das Maifest in Senden angedockt werden.

Von Viola ter Horst