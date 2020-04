„Ältere Menschen hören gerne Plattdeutsch. Das Heimatliche weckt schöne Erinnerungen an vergangene Tage. Wir möchten älteren Menschen, die Corona-Ära mit schönen Kurzgeschichten und viel Humor etwas erleichtern“, beschreibt Christian Wermert, Geschäftsführer vom Kreisheimatverein Coesfeld, die Initialzündung zur spontanen Aktion „Blagengemöös in‘t Seniorenheim“.

Was könnte sich dazu besser eignen als der Geschichtenfundus von Ulla Wolanewitz, die für ihr schriftstellerisches Engagement zum Leben im Münsterland vergangenes Jahr mit dem Heimatpreis des Kreises Coesfeld ausgezeichnet wurde. „Wenn es darum geht, das Plattdeutsche ein weiteres Mal und dann für diese gute Idee in Umlauf zu bringen, bin ich selbstverständlich mit im Boot“, freut sich die Nottulnerin.

2003 veröffentlichte die Mundart-Autorin Ulla Wolanewitz das Buch „Blagengemöös“ mit plattdeutschen Anekdoten, wobei das bunte „Kindervolk“ und der Streifzug durch die „Abenteuerwildnis Alltag“ im Fokus standen. Zwei Jahre später entstand dazu das entsprechende Hörbuch. Die Geschichten erzählen von „Uwiesen Aperien met Allergien“, „Wenn´t nao de Kummion gaiht“, „Von´t Graut un Stark wiärn“, „Struwen knuwen un läcker Äppelken iättten“ oder erklärt das „Een Chatroom kinn stillet Hüsken is“.

Dass die Geschichten noch „keinen Bart haben“, versichert die Autorin: „Das sind einfach originelle, amüsante Klassiker wie sie sich heute auch noch in jeder Familie mit kleinen Kindern zutragen.“ Ihre Geschichtenlieferanten „ut de Naoberschopp“ sind allerdings mittlerweile junge Erwachsene, mit Bachelor- oder Masterabschluss in der Tasche oder in Ausbildung. „Fröher wassen se lästig för ne Mark sässtig. Vandag sint se düfftig för twee fünfftig“, hat die Mundart-Autorin auch dafür sofort den passenden Kalauer dafür bereit.

Von der Idee, plattdeutsche Geschichten via Hörbuch in die Pflegeeinrichtungen zu transportieren, ließ sich die Sparkasse Westmünsterland auch schnell begeistern. „Das unterstützen wir liebend gerne“, betonte Bettina Kerkhoff, Regionalleiterin der Sparkasse Westmünsterland in Nottuln. Diese Kooperation macht es möglich, den Senioren- und Pflegeheimen im Kreis Coesfeld ab Mittwoch jeweils zwei Exemplare dieses Hörbuches kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Dann steht das „Blagengemöös“ als unterhaltsame Medizin gegen den isolierenden Corona-Virus in den Hauptstellen der Sparkasse Westmünsterland (Coesfeld, Dülmen, Lüdinghausen) und in den Beratungscentern (Billerbeck, Havixbeck, Nottuln, Senden, Ascheberg, Nordkirchen und Olfen) zur Abholung bereit.