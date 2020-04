Kreis gibt erstmals beide Zahlen an

Kreis Coesfeld (vth). Keine weiteren Todesfälle aufgrund einer Ansteckung mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag. Es bleibt damit bei 18 Verstorbenen. Erstmals gibt der Kreis zusätzlich die Zahl jener Verstorbenen an, bei denen die Coranavirus-Infektion ein Nebenbefund war – Menschen also, die nicht zuvorderst am Virus, sondern an ihrer Grunderkrankung starben: Diese liegt bei insgesamt drei Todesfällen. In anderen Statistiken – so beim Robert-Koch-Institut – erscheinen diese Zahlen zusammengerechnet. Ansonsten lassen die Zahlen von Donnerstag hoffen: Die Zahl der Personen, bei denen eine Ansteckung mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde, ist nicht weiter gestiegen. Es bleibt bei 490 Fällen. 375 Menschen konnten als gesund entlassen werden – gegenüber dem Stand von 369 Menschen am Mittwoch: In Coesfeld stieg die Zahl der Genesenen von 47 auf 50 Personen, in Dülmen von 109 auf 111 und in Olfen von 15 auf 16. Aktuell werden im Kreis Coesfeld zwölf infizierte Menschen stationär im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.

Von Viola ter Horst